Cannes : le célèbre pub irlandais Ma Nolan's ravagé par un incendie

Le célèbre pub irlandais Ma Nolan's, situé en plein centre-ville de Cannes à deux pas du Palais des Festivals, a été ravagé par un incendie dans la nuit du 10 au 11 décembre, causant d'importants dégâts matériels mais sans faire de victimes. Le feu, qui s'est déclaré au rez-de-chaussée, a endommagé le bâtiment de 300 m², nécessitant des travaux majeurs pour le plafond, le sol, le bar et les équipements, ainsi qu'un nettoyage en profondeur à cause de la fumée. L'incident laisse 15 employés au chômage technique, et les gérants, qui attendent les résultats de l’expertise sur les causes de l’incendie, espèrent rouvrir d'ici 2 à 3 mois.