Cannes : le Centre Hospitalier Simone Veil victime d’une cyberattaque

Après les hôpitaux d’Armentières, de Rennes, de l’Ouest Vosgien, de Versailles et de plusieurs autres, le Centre Hospitalier Simone Veil à Cannes est actuellement la cible d'une cyberattaque. Elle a débuté hier, mardi 16 avril au matin, entraînant la paralysie de certaines activités. L'hôpital a dû reporter les opérations non urgentes et les consultations jusqu’à un retour à la normale, tout en maintenant les services urgents. Une cellule de crise a été activée en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé PACA et le Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-Maritimes. Tous les professionnels de l’hôpital, incluant les équipes médicales, logistiques, administratives et techniques, sont mobilisés pour contenir l'incident et mener les investigations nécessaires.