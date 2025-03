Cannes, champion du monde 2023 de l’événementiel !

Cannes et son tourisme sont aux anges ! La ville avec son Palais des Festivals a été élue une nouvelle fois meilleure destination au monde pour ses événements. En octobre dernier, déjà, elle avait emporté pour la troisième fois le titre de “Meilleure destination d’Europe pour les Festivals”. Ce nouveau succès à l’échelon mondial (elle avait déjà remporté ce titre l’an dernier) a été annoncé vendredi dernier dans l'après-midi à l’occasion de Cannes Dynamic 12/12, événement organisé pour présenter la stratégie et des actions tourisme 2024 de la ville.

Plus de 300 socioprofessionnels cannois réunis au Hi5 studio du Palais des Festivals ont reçu ainsi cette nouvelle en primeur. Mieux encore : elle leur a été donnée en direct de la cérémonie des récompenses à Dubaï, par Bruno Desloques, Directeur Général du Palais des Festivals.

Maire de Cannes, David Lisnard présent au Hi5 a salué cette nouvelle victoire notant que “cette reconnaissance témoigne de notre engagement, de notre détermination et de notre vision collective.” Président du Palais des Festivals, Jean-Michel Arnaud a rappelé que l’année 2023 avait été “exceptionnelle avec 72 événements professionnels confirmés auxquels on ajoute les spectacles de notre programmation culturelle pour au total plus de 150 manifestations accueillies ! Un record qui se voit auréolé par le titre de meilleure destination au monde pour les événements aux World Travel Awards 2023”.

Cannes Dynamic 12/12 : un plan d’action pour conserver la couronne

Pour capitaliser sur cette reconnaissance, la ville déploie pour 2024 un plan d’action ambitieux qui s’articule autour de plusieurs axes forts.

En premier lieu, de nouveaux événements MICE signés pour 2024 comme le Datacloud Global Congress du 4 au 6 juin, dix salons B2B One to One Meetings WEYOU engagés chaque année jusqu’en 2029, l’ILTM confirmé jusqu’en 2028, le Congrès mondial pour l’éducation – AMA (27 et 28 février). A cela s’ajoute l’incubation et la coproduction de salons et congrès pour le MIDƐM+ du 24 au 27 janvier, la 3ème édition du World Artificial Intelligence Cannes Festival du 8 au 10 février ou encore la 2e édition Health From Space en octobre.

Second axe fort : une programmation culturelle exigeante. Elle va du Festival des Jeux en février, aux Plages électroniques en août, en passant par le Festival de danse, le Midem, les concerts de musique classique, le théâtre, l’orchestre national de Cannes…Etincelant.

Autres axes :

les initiatives en faveur d’un développement plus responsable (utilisation d'électricité verte pour le Palais, recours à la thalassothermie…),

les actions sur les marchés prioritaires pour le tourisme de loisirs,

le programme de digitalisation du Palais des Festivals,

la mise en place dispositif de communication ambitieux (réseau d’ambassadeurs “les talents cannois”, campagne “rendez-vous à Cannes...).

Autant d’actions qui montrent que Cannes ne compte pas s'endormir sur son titre de champion du monde de l’événementiel et que la capitale du cinéma est déjà en route pour de nouveaux challenges.