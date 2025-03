Cannes, championne d’Europe de l’événementiel pour la 4ème année consécutive

Et de quatre! Pour la 4ème année consécutive, Cannes a été élue Meilleure Destination d’Europe 2024 pour les festivals et événements aux World Travel Awards, référence dans le secteur du tourisme. Le 31ème palmarès est tombé hier soir à Berlin. La ville du cinéma s’installe à la première place du podium devant Barcelone, Budapest, Dublin, Londres, Munich, Derry, Madère et Venise.

“Championne du monde 2022 et 2023, championne d’Europe 2021, 2022, 2023 et 2024 : Cannes assoit encore sa place centrale à l’international en remportant un quatrième titre européen consécutif aux World Travel Awards, les Oscars du tourisme, là où aucune autre ville française n’avait jamais été titrée” a souligné le maire David Lisnard. “Ce résultat a été obtenu face à des concurrentes de renom telles que Barcelone, Budapest, Dublin, Londres, Munich, Venise, Madère et Derry. Cette distinction, qui permet à notre destination de concourir une nouvelle fois pour le titre mondial, témoigne d’un savoir-faire unanimement reconnu pour l’accueil et l’organisation des plus grands festivals et événements internationaux”.

Et de rappeler que ce succès se doit aussi aux “investissements réalisés dans tous les quartiers de la ville pour y améliorer la qualité de vie, aérer et végétaliser les espaces, les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, permettre à tous de profiter de belles et grandes terrasses, éditorialiser nos rues et places, et constamment rendre notre destination plus attractive et compétitive.” De quoi satisfaire les touristes, tout autant que les Cannois(e)s.