Cannes : la Croisette réinvente sa légende…et la Malmaison

"La Croisette réinvente sa légende" : c’est le grand programme que Cannes a lancé avec entre autres une modernisation des plages, un réaménagement du mobilier urbain et du revêtement de sa célèbre promenade. Une réinvention dans laquelle est venu s'insérer la résurrection du Palm Beach, se glisser la réouverture d'un Carlton superbement rajeuni ou la nouvelle identité du Grand Hôtel et qui emmène aujourd’hui dans son sillage le renouveau du centre d’art La Malmaison. (Photo DR : le projet de La Malmaison vu en hauteur).

Des travaux lancés en juillet

La mairie va en effet lancer en juillet les travaux de modernisation et d’embellissement de la Malmaison, située juste à côté du JW Marriott (ex Noga Hilton). Ce site emblématique, propriété municipale, accueille chaque année de nombreuses expositions d’artistes contemporains. Des surfaces d’exposition actuelles qui vont être triplées tandis que le bâtiment, un des témoins de la "Belle époque" sera réaménagé dans le respect de son caractère patrimonial. Outre l’embellissement des lieux, des services supplémentaires destinés aux visiteurs tels qu’une librairie, une salle multimodale pour les activités artistiques et un salon de thé situé au dernier étage seront proposés.

En faire une place forte de l'attractivité de Cannes

“Les bureaux administratifs sont délocalisés afin de répartir l’espace d’exploitation en faveur des œuvres et du public”, explique David Lisnard, le maire. “Les surfaces d’exposition seront ainsi agencées sur trois étages contre un seul à ce jour. Une salle sera créée pour accueillir des conférences de très haut niveau, des activités artistiques, des concerts et des spectacles. Le dernier étage sera valorisé grâce à l’aménagement d’un salon de thé et d’une belle terrasse donnant une vue imprenable sur la mer. L’objectif, à terme, est de faire de la Malmaison une place forte de l’attractivité de Cannes et de l’art contemporain en y accueillant les plus grands artistes internationaux”.

Livraison en décembre 2024

La façade et le parvis seront évidemment conservés. Ils seront sublimés à la tombée de la nuit grâce à un système d’éclairage nocturne. D’un montant de 8,42 millions d’euros TTC, les opérations de réaménagement de La Malmaison permettront aussi de proposer une expérience de visite renouvelée. A terme, il est attendu une fréquentation de 80.000 visiteurs à l’année contre 17.000 en moyenne actuellement. Un rythme de trois expositions par an est prévu, dont deux tiers consacrés à l’art contemporain, et un tiers à l’art moderne. Ce chantier confié à l’entreprise Seeta, associée à l'agence Wilmotte, sera livré en décembre 2024 et permettra à la Croisette de faire un pas supplémentaire dans sa réinvention.