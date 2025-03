Cannes dans le Top 5 français des villes de l’entrepreneuriat selon Smappen. Le spécialiste du géomarketing a dévoilé le palmarès des villes de plus de 20.000 habitants dans lesquelles les Français ont le plus entrepris en 2023. Cannes y occupe la troisième place derrière Paris, inévitablement en première position, et Saint-Priest dans la région lyonnaise. Cannes semble “avoir la côte auprès des entrepreneurs avec 1 nouvelle entreprise tous les 161 habitants sur l’année 2023” commente le site (1 pour 118 habitants à Paris et 1 pour 156 habitants à Saint-Priest). “Ce sont ainsi 464 nouvelles entreprises qui se sont installées en un an sur Cannes (977 créations et 513 radiations)" qui devance Vénissieux et Bussy-Saint-Georges.

“Cannes est une marque de rayonnement international dans les filières spatiale, nautique, des métiers du luxe, de l’événementiel, du tourisme et de l’hôtellerie-restauration” a rappelé à cette occasion David Lisnard. “Notre ville est aussi reconnue pour les écritures créatives, la silver economy et la tech.” Un écosystème stimulant qui explique ce dynamisme entrepreneurial.