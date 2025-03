Cannes : découvrez les dernières tendances blockchain et Web3

Découvrez les dernières tendances de la blockchain et du web3! C’est ce que vous propose l'association Blockchain Innov avec l’afterwork qu’elle organise au Club Okko Hotels de Cannes le 19 octobre à partir de 18h30. L'événement promet des échanges avec les spécialistes de la blockchain et du web 3 ainsi qu'une opportunité de rencontrer Jérémi, un expert en entrepreneuriat et gestion financière ayant soutenu plus de 300 entreprises dans leur stratégie de financement et d'investissement, avec plus de 70 millions d'euros de financement non dilutif déployé. Le programme comprend également du networking et un cocktail dinatoire.