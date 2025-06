Cannes : dernier Bal des Fous ce samedi

Annulé pour cause d’alerte orange météo dimanche dernier, le dernier Bal des Fous de la saison cannoise a été finalement reporté à un samedi (ils ont lieu habituellement le dimanche). Ce sera ce samedi 2 septembre sur la terrasse du Palais. Un report qui a été délicat alors que le Festival de la Plaisance (12 au 17 septembre) et le salon Tax Free (2 au 5 octobre) sont en cours de montage. Le thème reste inchangé : Barbie, Ken et les aventuriers ! Un beau sujet qui fera délirer les imaginations les plus folles pour une fête ouverte de 16 à 23 heures.