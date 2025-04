Cannes : le destin tragique de Fatima Hassouna

Sélectionnée au Festival de Cannes pour son film documentaire “Put Your Soul On Your Hand And Walk” et morte le lendemain dans une frappe israélienne sur sa maison à Gaza qui a tué également dix membres de sa famille : c’est le destin tragique de la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna. Survenue mercredi, sa mort a été annoncée hier jeudi 17 avril, comme l’a rapporté Le Monde. En l’absence de médias étrangers pour suivre la guerre entre le Hamas et Israël, Fatima Hassouna documentait depuis Gaza le quotidien des Palestiniens. Dans son film, elle occupait le rôle principal en tant que photojournaliste palestinienne à Gaza. Sa mort vient s’ajouter à celle de près de 200 journalistes et membres de médias palestiniens tués depuis le début de l’offensive israélienne dans l’enclave palestinienne. La projection en mai à Cannes de ce documentaire sélectionné à l'ACID (Association du cinéma indépendant) s’annonce aussi comme un moment fort.