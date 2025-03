Cannes : deux jours de MIPIM pour la ministre du Logement

La ministre du logement, Valérie Létard, se rendra au MIPIM de Cannes mardi 11 et mercredi 12 mars. Demain à 10 heures, elle procédera à l'inauguration du salon international de l'immobilier, puis visitera les stands des grandes villes françaises. Elle sera présente aussi le lendemain et participera notamment à 12h30 au "forum des élus" à la gare maritime. A l'occasion du salon, la ministre fera une série d’annonces et assistera au dévoilement d’une dizaine de projets exclusifs par des élus, dirigeants publics et privés (préfet, maires, présidents de métropole, vice-présidents de région, promoteurs…) : dispositifs de coopération territoriale, transformations de quartiers, expériences urbaines inspirantes…