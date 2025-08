Cannes : deux questions autour des Plages électroniques

Ce fut l’an dernier l’un des sommets de l’été azuréen, voire français, avec la grande fête les pieds dans l’eau des Plages électroniques de Cannes. La plus grande beach party de France revient aujourd'hui pour sa 16ème édition jusqu'au 6 août sur la plage du Palais des Festivals avec un nouveau programme XXL d’enfer de 15 heures de musique quotidienne non-stop, sur 7 scènes. Plus de 50 000 festivaliers sont attendus autour des têtes d’affiche DJ Snake, Armin van Buuren, Tale of Us, Lomepal, Hamza et les autres.

Deux questions se posent en ce début d’après midi alors que les Plages électroniques viennent de s’ouvrir. Superbement préparée, la fête pied dans l'eau, ininterrompue de 14 heures à 5 heures du matin pendant trois jours, risque-t-elle d'être gâchée par la dégradation subite de la météo avec orage et baisse de température à la clé ? Le chanteur Lomepal, dont on a appris qu'il était visé depuis hier par une enquête pour viol, sera-t-il au rendez-vous dimanche ?