Cannes : la disparition de Bernard Brochand, ancien maire et député

Maire de Cannes de 2001 à 2014, député de la 8ème circonscription de 2001 à 2022, Bernard Brochand est décédé hier à Cannes à l’âge de 86 ans. Dans un communiqué, David Lisnard, qui lui a succédé à Cannes, rend un hommage appuyé à son prédécesseur qu’il a accompagné en tant que premier adjoint. “Son existence fut extraordinaire, au vrai sens du terme. Nous disions souvent qu’il avait des vies supplémentaires, tant ses engagements étaient nombreux et sa proactivité constituait sa marque de fabrique”. (Photo DR).

Né à Nice, Bernard Brochand a grandi à Cannes. Après un diplôme à HEC, c’est dans le secteur de la publicité qu’il s’inscrit. Patron d’Eurocom (filiale d’Havas) puis fondateur en Europe de la filiale du géant DDB avant d’en prendre la présidence monde. Bernard Brochand a aussi été le co-fondateur de Sup de Pub et l’auteur du Publicitor, l’une des “bibles” du métier. Dans le monde des médias, il a contribué à la création de Canal + puis de France 24. Passionné de football, il a présidé le PSG de 1991 à 2001. Revenu à Cannes il s’est intéressé à l’AS Cannes, club où il avait joué dans sa jeunesse et hier soir, lors de la rencontre de quart de finale entre Cannes et Guingamp, le stade Pierre de Coubertin, comble, lui a rendu hommage.

A la tête de la mairie de Cannes, Bernard Brochand a cherché à gérer la ville en chef d’entreprise. Il s’est efforcé de remettre de l'ordre dans les comptes de la ville après des années de gestion opaque de ses prédécesseurs. Mais ses dix dernières années auront été assombries par une affaire de fraude fiscale. La justice lui reprochait d’avoir dissimulé un compte en Suisse avec un avoir de plus de 1,2 million d'euros, affaire pour laquelle il sera condamné en avril 2022 à 1 an de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité avec sursis et 375 000 euros d'amende.

“Je veux surtout retenir tout ce qu’il a apporté à Cannes”, conclut David Lisnard pour qui Bernard Brochand, maire bâtisseur, était un "gagnant". La ville a ouvert un cahier de condoléances et lui rendra hommage en proposera, lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, de dénommer pour la postérité le Palais des Victoires en son honneur.