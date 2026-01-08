Cannes va donner le nom de Brigitte Bardot à une plage de la Croisette

Cannes va donner le nom de Brigitte Bardot à la plage Macé sur la Croisette. Située près du Palais des Festivals, cette plage publique accueille chaque année les projections du “Cinéma de la plage” lors du Festival du Film. L’annonce de cet hommage a été fait hier, le jour même des obsèques à Saint-Tropez de l’icône du cinéma français par David Lisnard, le maire de la ville, sur le plateau de la matinale de Cnews. A Nice, Christian Estrosi, président de la Métropole, avait de son côté, le jour même du décès de l’actrice, fait part de son souhait de donner le nom de Brigitte Bardot à un lieu emblématique de la ville.