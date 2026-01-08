Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

8 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Cannes va donner le nom de Brigitte Bardot à une plage de la Croisette

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

La plage Macé sur la Croisette à Cannes sera rebaptisée Brigitte Bardot en hommage à l’icône du cinéma français dont les obsèques ont été célébrées hier à Saint-Tropez.

Cannes va donner le nom de Brigitte Bardot à la plage Macé sur la Croisette. Située près du Palais des Festivals, cette plage publique accueille chaque année les projections du “Cinéma de la plage” lors du Festival du Film. L’annonce de cet hommage a été fait hier, le jour même des obsèques à Saint-Tropez de l’icône du cinéma français par David Lisnard, le maire de la ville, sur le plateau de la matinale de Cnews. A Nice, Christian Estrosi, président de la Métropole, avait de son côté, le jour même du décès de l’actrice, fait part de son souhait de donner le nom de Brigitte Bardot à un lieu emblématique de la ville.

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil