Cannes : des drones pour lutter contre les infractions à l’urbanisme

Des drones pour lutter contre les infractions au code de l’urbanisme, faciliter la collecte de preuves et améliorer la cartographie communale : c’est ce que Cannes compte déployer dans le courant 2025. Face aux difficultés d’accès à certaines propriétés, ces drones légers, opérés par des agents qui seront formés au cours du premier semestre 2025 et assermentés, pourront capturer des images aériennes des chantiers publics et privés, y compris des zones invisibles depuis la voie publique. Les données ainsi obtenues aideront à identifier précisément les infractions, à optimiser la gestion des chantiers et à réduire les tâches chronophages des agents municipaux, tout en respectant les règles de sécurité, la vie privée et le droit à l’image. En parallèle, ces drones soutiendront la préservation environnementale, la prévention des risques, et la valorisation du patrimoine.

La municipalité utilise déjà des drones pour notamment stériliser les œufs de goélands (espèce protégée et régulée depuis 1962), réduire le risque de feux de forêts dans le cadre de la politique municipale de prévention et gestion des risques majeurs, préserver le patrimoine végétal et les massifs forestiers cannois, sécuriser l’espace public lors de l’accueil de grands événements ou encore valoriser le patrimoine culturel et historique dans sa communication auprès des habitants et visiteurs.