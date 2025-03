Cannes : toute l’énergie désormais concentrée sur le MIPCOM

“Au revoir on a high note!”. C’est le titre du dernier communiqué du MIPTV de Cannes dont la 61ème édition, la dernière, s’est terminée jeudi soir au Palais des Festivals. Un Marché international de la télévision de printemps qui, comme cela avait été annoncé fin mars, -un coup de tonnerre -, sera remplacé sous un autre format par le MIP LONDON dès l’an prochain (24-27 février 2025). Si cette dernière édition a tenu ses promesses en termes de projections internationales, de coproductions, d’animations, de conférences, de rencontres, le bilan final n’en fait pas moins état de la baisse de régime du MIPTV. (Photo WTM : Lucy Smith, directrice du MIPTV et du MIPCOM Cannes, lors de la conférence de presse finale).

3.587 délégués de 84 pays

Du 8 au 10 avril, il a accueilli 3.537 délégués de 84 pays, dont plus de 1.100 acheteurs relève TX France (ex-Reed Midem) ; 135 exposants, dont les principaux studios et distributeurs, ont tenu des stands sur le sol du salon et des pavillons couvrant 11 pays. C’est beaucoup moins que l’an dernier (5.500 participants) et encore plus loin des chiffres de 2019, l’année avant Covid avec 9.000 participants. Et si l’on regarde les chiffres du début des années 2010, le plongeon est encore plus rude : 12.000 participants, dont 4.000 acheteurs, et 1.500 exposants sur plus de 20.000 m2 en 2011.

Les dates des deux prochains MIPCOM annoncées

Reste le MIPCOM, le marché d’automne de la télévision. Risque-t-il lui aussi de disparaître face aux grands changements du marché de la TV ? Pour l’instant, il reste programmé. RX France a ainsi annoncé que la 40ème édition du MIPCOM CANNES, “la mère de tous les marchés du divertissement”, aura lieu du 21 au 24 octobre 2024. L’organisateur de salon a également confirmé les dates de la 41ème édition pour les 13-16 octobre 2025.

Toute notre énergie sur le MIPCOM Cannes

“L'objectif était que le MIPTV ait une fin exceptionnelle et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours", a déclaré Lucy Smith, directrice du MIPTV et du MIPCOM CANNES. "Nous sommes reconnaissants à l'industrie internationale de la télévision, toutes générations, géographies et genres confondus, pour le soutien qu'elle a apporté au MIPTV au cours des six dernières décennies. Toute notre énergie sur la Croisette sera désormais concentrée sur le MIPCOM CANNES, et sur la mise en place et la croissance du marché phare du contenu de divertissement international pour l'industrie, en commençant par l'édition du 40ème anniversaire plus tard cette année".

Canneseries saison 8 du 22 au 27 avril 2025

Reste enfin la question de Canneseries dont la 7ème édition s'est terminée hier en beauté avec le palmarès auréolé par la présence entre autres de Michael Douglas. Le festival cannois des séries, qui a réussi à monter en puissance dans le sillage du MIPTV, sera-t-il fragilisé par la disparition du grand frère ? Une première réponse en tout cas a déjà été apportée : Canneseries a déjà annoncé sa saison 8 et donne rendez-vous au sériephiles du 22 au 27 avril 2025.