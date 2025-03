Cannes : entrez dans le nouveau monde de l’Intelligence Artificielle

Du monde, beaucoup de monde hier au Palais des Festivals de Cannes pour la première journée du WAICF, le World Artificiel Intelligence Cannes Festival. Lancé en 2022, au sortir de la crise Covid, ce rendez-vous mondial dédié exclusivement à l’IA avait déjà décollé l’an dernier. Désormais dans les mains de RX France (MIPIM, MIPTV, Cannes Yachting Festival….), il a pris une nouvelle ampleur cette année, tant en nombre et qualité d’exposants, de conférences, de démonstrations qu’en affluence avec plus de 16.000 visiteurs attendus sur les trois jours. Plantée par le Département, Cannes et l’Institut EuropIA qui ont lancé l’aventure, avec l'appui de la technopole de Sophia Antipolis, la graine a désormais pris racines et laisse entrevoir pour la ville du cinéma l’émergence d’un nouveau salon phare. (Photo DR : beaucoup de monde hier matin sur le stand Côte d'Azur France -Terre d'IA", lors de l'inauguration avec son traditionnel coupé de ruban.)

“Longue vie au WAICF”, s’est ainsi exclamé David Lisnard, lors de l’inauguration. Sur le stand "Côte d’Azur, Terre d’IA", le maire de Cannes, Charles Ange Ginesy, président du Département, Jean Leonetti, président de la CASA, Michel Filzi, président de RX France, Marco Landi, président de l’Institut EuropIA, tous ont rappelé les enjeux de l’IA en termes économiques, humains, sociétaux ainsi que son importance vitale dans le domaine de la souveraineté. Tous ont insisté sur la nécessité de prendre en main ces technologies qui portent dans le domaine intellectuel un bouleversement majeur de la même dimension que celle de la révolution industrielle. Une acculturation à l’IA est donc impérative. Dans les Alpes-Maritimes, elle a été résolument engagée par le Département à travers la Maison de l’Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis qui s'appuie sur les compétences technologiques de la première technopole européenne et son 3IA Côte d'Azur. Le WAICF y contribue également, notamment à travers la journée grand public de demain samedi.

Après deux journées professionnelles, la dernière journée du WAICF, gratuite, sera en effet de nouveau dédiée à la découverte de l’IA au plus grand nombre avec un espace d’exposition innovant, des animations et des expériences ludiques. Cinq zones thématiques permettront d’explorer les nouvelles perspectives de l’IA et les innovations du quotidien qu’elle porte. Les portes du nouveau monde.