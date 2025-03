Cannes : et un 3ème titre de “Meilleure destination d’Europe pour les Festivals”!

Et de trois pour Cannes, son festival, ses grands salons, ses événements ! La ville du cinéma a de nouveau remporté cette année le titre de meilleure destination d’Europe pour les festivals et événements aux World Travel Awards. Un troisième titre consécutif puisque la ville avait déjà remporté ce trophée en 2021 et 2022, dans un challenge considéré comme les Oscars du Tourisme.

Lors de la cérémonie de remise des prix du continent européen qui s'est tenue à Batumi en Georgie, Cannes a devancé d'autres destinations prestigieuses telles que Londres, Barcelone, Budapest, Derry, Dublin, Madère, Munich et Venise pour s'offrir ce triplé inédit. Ce classement, qui est établi suivant les votes du public et regroupe plus d'une cinquante de catégories, de la meilleure business class affaires européenne aux meilleures attractions touristiques, a été évidemment bien reçu à Cannes.

"Cette distinction renforce le statut de Cannes en tant que leader du tourisme événementiel en Europe", a souligné le maire David Lisnard, qui a évoqué une année 2023 record avec plus de 150 événements et près de 300.000 professionnels accueillis au Palais. Et de rappeler que Cannes investit aussi beaucoup dans ce secteur avec "80 millions d’euros dans de gros projets comme Les Allées de la Liberté, la modernisation du centre d’art La Malmaison et bien évidemment le grand projet de rénovation de la Croisette" pour rendre "la ville toujours plus attractive et la maintenir au sommet de la scène événementielle internationale".