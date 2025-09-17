Cannes : l’Ethereum Community Conference s’ancre pour trois ans

Cannes s’investit de plus en plus dans les événements liés aux nouvelles technologies (IA, cryptos, Web3...). Dans la ligne du Datacloud Global Congress, des IT & Cybersecurity Meetings, du WAICF, elle a accueilli en début d’été dernier avec succès (6 500 accrédités et plus de 10.000 participants) la 8ème édition de l’Ethereum Community Conference (EthCC), le plus grand rassemblement européen consacré à la blockchain Ethereum. Une réussite. Un succès qui a convaincu l’association organisatrice : Ethereum France a choisi de s’ancrer à Cannes pour y organiser ses trois prochaines conférences annuelles, soit jusqu’en 2028.

Contrat signé

Le contrat vient ainsi d’être signé entre Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et Bettina Boon Falleur, directrice de la Conférence. Les dates des trois prochaines éditions sont d’ores et déjà connues : du 30 mars au 2 avril 2026 pour EthCC 9ème édition, du 5 au 8 avril 2027 pour le 10e EthCC et du 3 au 6 avril 2028 pour le 11e.

Cet engagement jusqu’en 2028 s’inscrit bien dans la continuité d’une édition 2025 de l’EthCC qui a marqué un tournant pour l’écosystème Ethereum. Pendant quatre jours, Cannes s’est transformée en hub mondial de la blockchain, accueillant une communauté internationale de développeurs de haut niveau, d’entrepreneurs et de grandes entreprises notamment du monde de la finance pour échanger sur l’évolution et les perspectives de la blockchain Ethereum qui célèbre cette année ses dix ans. (Photo DR : les conférences de l'EthCC ont fait le plein dans les grands auditorium du palais des festivals).

Un hackathon de 3 jours avec 1.000 développeurs internationaux

Par ailleurs, EthCC 2025 s’est achevé par un autre événement majeur de l’écosystème : ETH Global, un ‘’hackathon’’ de trois jours, réunissant 1.000 développeurs internationaux parmi les plus brillants de la scène tech mondiale et qui ont vu émerger des licornes du secteur.

Ces chiffres traduisent non seulement l’importance croissante d’Ethereum et de sa conférence, mais aussi la capacité de Cannes à accueillir des événements et congrès professionnels internationaux, tels que le Cannes Lions, le MIPIM, le Tax Free World Exhibition, etc. ou encore le Festival de Cannes, le plus grand événement culturel au monde.

Cannes, plateforme pour les technologies émergentes

“L’Ethereum Community Conference, reconnue comme l'une des deux principales conférences mondiales dans le domaine des cryptomonnaies, et qui changeait régulièrement de destination, a décidé de signer à Cannes, pour trois éditions consécutives” s’est réjoui David Lisnard, maire de Cannes. “Notre ville s’affirme ainsi non seulement comme une capitale de l’événementiel professionnel, mais aussi comme une ville pionnière de l’hospitalité connectée et une plateforme internationale incontournable pour les technologies émergentes, capable d’anticiper les usages de demain et d’offrir de nouvelles opportunités économiques à ses professionnels.”

Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals a rappelé de son côté la volonté de Cannes de lier innovation technologique et excellence événementielle. “Devenir le premier centre de congrès en France à proposer le paiement en cryptomonnaie témoigne de notre volonté constante d’innover au service de notre mission : accueillir durablement le monde” a-t-il souligné. “Avec EthCC, nous réunissons une communauté internationale qui place la blockchain et le Web3 au cœur de ses pratiques, et positionnons Cannes comme un acteur majeur de la finance”. De quoi confirmer son rôle de référence mondiale