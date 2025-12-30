Cannes : un festival dédié à la santé mentale et à la transformation personnelle

C’est un nouvel événement qui est annoncé à Cannes avec le Festival international des Lys d’Or – Coach Transformation Awards qui aura lieu le vendredi 9 janvier 2026 à 20 heures au Palais des Festivals. Il s’agit d’une grande soirée gala mêlant conférence‑spectacle, témoignages, performances artistiques et remise de trophées consacrée à la résilience et à la transformation humaine.​ Une manifestation orientée mieux‑être, coaching et résilience, qui transpose les codes du gala et des “awards” au champ de la santé mentale et de la transformation personnelle

L’événement, porté par Nora Simon, psychothérapeute, coach et auteure du livre Cours, Nora, cours (récit de reconstruction après de lourds traumatismes) est organisé par l’association Lumière de Femmes – Lys d’Or & Résilience. Ses ambitions : faire de Cannes une “capitale mondiale de la résilience, du coaching et du leadership du cœur”, valoriser les métiers du mieux‑être (coachs, thérapeutes, acteurs de la transformation) et rassembler une communauté engagée autour de la santé mentale et du dépassement de soi.​

Le festival est annoncé comme une soirée immersive réunissant près de 1.000 participants internationaux : coachs, psychologues, entrepreneurs, artistes, médias, institutions et grand public.​ Plusieurs temps forts sont prévus :

Montée des marches symbolique du Palais, ouverte aux participants, pensée comme un geste collectif de résilience (avec dispositif pour personnes en situation de handicap).​

Conférence‑spectacle mettant en scène l’histoire de Nora Simon, mêlant récit personnel, interventions inspirantes, musique, danse et performances artistiques.​

Témoignages de vie de personnes ayant surmonté des épreuves majeures et récits de transformation.​

Le point d’orgue du festival tiendra dans la cérémonie des Trophées des Lys d’Or, présentés comme des “Oscars de la transformation humaine”, récompensant coachs, thérapeutes, leaders et projets inspirants.​ Sept catégories sont annoncées : santé, résilience, leadership, éveil, transformation humaine, parentalité / éducation & transmission, etc.​ La catégorie “Lys d’Or Parentalité, Éducation & Transmission” est soutenue par l’UNICEF.