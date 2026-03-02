Cannes : le Festival des Jeux 2026 compte les points

Le Festival International des Jeux de Cannes 2026, du 25 février à hier dimanche 1er mars, a une nouvelle fois joué dans la cour des grands en réunissant plus de 100.000 visiteurs sur 60.000 m², avec 350 stands, 5 800 professionnels et 460 journalistes et influenceurs accrédités. La préouverture des 25 et 26 février a permis aux éditeurs, auteurs, distributeurs et médias de multiplier tests, rencontres et rendez-vous d’affaires, avant un week-end grand public qui a confirmé l’attractivité du FIJ, porté par l’engouement autour des As d’Or – Jeu de l’Année 2026.

Au palmarès, Toy Battle, L’Île des Mookies et Zénith ont mis à l’honneur le jeu “à partager”, tandis que Civolution a décroché l’As d’Or Expert, salué pour l’audace du jury. Côté nouveautés, le festival a marqué des points avec un escape game dans une voiture SNCF inspiré des Loups-Garous de Thiercelieux (25 ans), la Bours’O Jeux (1 400 jeux déposés, 1 200 revendus, dons à trois associations), l’expérience immersive Magic Mirrors (près de 900 participants) et la chasse au trésor numérique Explore Cannes (près de 1.000 joueurs).

Prochaine partie déjà annoncée : la 40e édition, du 26 au 28 février 2027, avec promesse de surprises pour l’anniversaire.