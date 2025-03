Cannes : le Festival des Jeux décerne ses As d’Or 2025

C’est parti jusqu’à dimanche soir à Cannes pour la 38ème édition du Festival des Jeux au Palais des Festivals. Le coup d’envoi a été donné ce matin. Avec 60.000 m² dédiés aux expositions, animations et tournois, plus de 300 stands et 350 espaces d’animation, cette édition promet de nouveau une expérience unique et une immersion totale dans un univers ludique. (Photo DR : Odin, lauréat de l’As d’Or, Opération Noisette, As d’Or Enfant et Behind, As d’Or Initié).

Les participants pourront aussi y découvrir les meilleurs jeux du monde, les As d’Or de l’année 2025. Ils ont été dévoilés hier par un jury composé de 9 journalistes et professionnels du monde du jeu. Parmi 500 nouveaux jeux édités au cours des 15 derniers mois sur le marché français, 4 des 12 jeux nommés ont été couronnés. Odin avec ses meilleurs vikings pour la bagarre emporte l’As d’or. Ce jeu vise à récupérer les cartes avec les bons personnages de la mythologie nordique pour composer sa main et surprendre les adversaires. Il est signé par,Gary Kim, Hope S. Hwang, Yohan Goh illustré par Studio Crocotame, édité par Helvetiq et distribué par Wilson Jeux. Il s’adresse aux plus de 7 ans (2 à 6 joueurs).

Trois autres prix ont été également décernés.