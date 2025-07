Cannes : la fête pour les 60 ans du Port Pierre Canto

Fondé en 1965, le Port Pierre Canto fêtera ses soixante ans samedi 19 juillet. A cette occasion, la municipalité, gestionnaire en régie de cet équipement portuaire, organise une grande soirée festive, ouverte à tous. Les célébrations débuteront à 19h avec le dévoilement des empreintes d’Olivier de Kersauson sur le Walk of Fame Maritime du port, en présence du navigateur. Légende de la course au large, il détient plusieurs records autour du monde et a remporté à deux reprises le Trophée Jules-Verne.

À 20h, le public pourra assister à un concert gratuit du Bagad de Lann-Bihoué sur l’Espace Grand Large. Cette formation de la Marine nationale fait rayonner la culture celte aux quatre coins du monde. Le programme se poursuivra à la nuit tombée, à 21h30, avec un spectacle son et lumière spectaculaire sur le plan d’eau (face à la Capitainerie), en deux temps :

une projection d’images monumentales sur un écran d’eau géant, accompagnée de musique, pour une immersion visuelle et poétique dans l’univers marin ;

un show laser inédit, qui recrée la magie des aurores boréales dans le ciel cannois grâce à des faisceaux lumineux animés.

À 22h15, un feu d’artifice sur le thème du diamant, sera tiré depuis le large dans la baie du Port Canto.