Cannes : le Fort de l'île Ste-Marguerite lauréat du Loto du Patrimoine

A trois semaines des Journées du Patrimoine, une bonne nouvelle pour Cannes : le Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite vient d’être désigné lauréat départemental (donc seul monument des Alpes-Maritimes), de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et soutenue par le ministère de la Culture. Lancée en 2018, cette opération soutenue par la Française des Jeux (FDJ), vise à sauvegarder le patrimoine en péril et chaque année, un jury sélectionne plusieurs sites culturels éligibles à cette aide financière. Son montant sera connu fin 2024. (Photo Mairie-Cannes-Axis-Drone : le Fort Royal).

“La restauration du Fort Royal de l'île Sainte Marguerite est un projet remarquable et constitue le début d'un programme d'envergure de mise en valeur de l'ensemble de l'île” a souligné Jean-Louis Marquès, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine pour les Alpes-Maritimes. Il s’agit d’un ensemble patrimonial du XVIIe siècle, signé Vauban. Remparts, bastions, casernements sont en grande partie conservés. On trouve des traces de la première occupation romaine et des fortifications espagnoles, relève la Fondation.

Elle a estimé que les terrasses, les bâtiments sont des espaces qui ne demandent qu’à s’ouvrir à des événements culturels. C’est une des plus belles îles de la côte méditerranéenne, préservée de toute urbanisation, riche d’une biodiversité spécifique, une zone humide avec des espèces rares, entretenue par la Ville et l’O.N.F., les chantiers d’été de jeunes cannois et du monde entier.

Mais face à l’usure du temps et une végétation envahissante, le Fort-Royal subit de nombreuses dégradations de ses ouvrages de défense mais également de certains bâtiments. C’est pourquoi la Mairie de Cannes envisage un grand programme de travaux de réhabilitation et de sécurisation du site pour un montant global estimé à 1.685.000€ HT. L’aide attribuée par le Loto du Patrimoine permettra ainsi à la Mairie de mener de manière plus sereine ce grand chantier.

Il s’agit du deuxième édifice cannois qui bénéficie de ce dispositif. En 2022, la Tour-Monastère de l’île Saint-Honorat, lauréate départementale de la Mission Patrimoine et candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, avait reçu 250.000€ afin de poursuivre les lourds travaux portés par les moines de l’abbaye de Lérins.