Cannes gaming festival : le premier rendez-vous reporté à l’an prochain

Annoncé pour le 26 octobre au Palais des Festivals de Cannes, le Cannes gaming festival n’aura pas lieu. Tout au moins cette année. Car ce nouvel événement dédié aux jeux vidéo n’est pas abandonné pour autant. Si les organisateurs viennent d'annoncer l’annulation de cette édition “pilote”, ils parient toujours sur la première édition l'an prochain. Ce numéro zéro consistait dans une remise de prix de création de jeux vidéo (meilleurs jeux, meilleurs scénarios, meilleure direction artistique…) avec montée des marches et grande parade festive de cosplayeurs. La première édition, qui était annoncée pour 2024 et reste donc à l'affiche, est beaucoup plus ambitieuse : elle est présentée comme un véritable “Festival de Cannes” du jeu vidéo sur quatre à cinq jours. On croise les doigts pour l’année prochaine.

