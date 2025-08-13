Cannes garde son “Bunker” et le transforme en temple du e-sport

A l’abandon depuis une dizaine d’années, ce bâtiment insolite qui accueillait l’ancienne “bourse du travail” et qui était surnommé le “Bunker” en raison de son architecture brutaliste, va connaître une nouvelle jeunesse. En contrebas de la voie rapide, face à la ligne de chemin qui traverse le centre ville, Cannes a entrepris de le rénover entièrement pour ouvrir, d’ici début 2026, un centre dédié au e-sport et aux activités numériques. Ce nouvel “Espace Budin” offrira plus de 250 postes de jeux sur trois niveaux, avec pour objectif de faire de Cannes une place forte de l’e-sport en France. (Photo DR : les travaux sont en cours pour réhabiliter le "bunker", labellisé "Patrimoine du XXème siècle).

Une Arena modulable en sous-sol pour des compétitions nationales

Labellisée “Patrimoine du XXᵉ siècle”, l’ancienne Bourse du travail, construite en 1976, puis transformée en locaux de la CGT jusqu’en 2013, se devait d’être conservée. Au total, 686 m² répartis sur trois niveaux, en plein coeur de ville, pas très loin du Palais des Festivals. Le cœur du projet de réhabilitation repose sur une Arena modulable installée au sous-sol, conçue pour accueillir des compétitions nationales retransmises sur les plateformes de streaming.

Les deux autres niveaux accueilleront des espaces de gaming variés, incluant un simulateur de courses automobiles (simracing), et des zones pensées pour les joueurs amateurs comme pour les professionnels. L’équipement comprendra notamment trois studios de streaming, un studio de podcast, un espace d’apprentissage à la création numérique, un fablab, un espace de restauration et une salle immersive dédiée à la réalité virtuelle.

ESpot assurera la gestion de ce temple de l'esport

Ce projet municipal, d’un montant de 4,35 M€ TTC, bénéficie d’une subvention départementale de 560.000 € afin de remettre à neuf les façades, les toitures et la menuiserie. Les aménagements intérieurs seront, quant à eux, réalisés par l’entreprise ESpot, qui a signé avec la ville une convention sur douze ans à 75.000 euros annuels pour exploiter et gérer ce temple du e-sport. Espot a ouvert en 2021, rue de Rivoli à Paris, un espace de 2.000 m2 consacré aux jeux vidéo, qui fait référence.

La rénovation du bâtiment implique un important travail architectural : nettoyage et traitement des façades en béton, réfection des toitures-terrasses, remplacement des menuiseries, création d’une extension pour accueillir un bar et un espace traiteurs, et réaménagement du parc environnant avec nouvelles places de stationnement. À l’intérieur, les espaces seront climatisés, sécurisés et rendus accessibles à tous, avec une isolation et des équipements électriques entièrement refaits.

Renforcer la place de Cannes dans le numérique

“Cannes va disposer d’un site de gaming de haute qualité, à la fois fonctionnel, pensé et aménagé selon les standards attendus par les passionnés et professionnels de la discipline” a noté le maire David Lisnard, à l’occasion d’une visite de chantier en fin de semaine dernière. “Il s’agit, d’une part, d’accueillir les pratiquants dans un environnement adapté, qui respecte les meilleures pratiques du secteur et, d’autre part, de pouvoir y organiser des compétitions nationales diffusées sur les plateformes de streaming. Cet espace ludique, attractif et convivial renforce la place de notre ville dans le domaine du numérique.”