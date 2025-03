Cannes : Geoffrey D’Hier, nouveau DG du Casino Barrière Le Croisette

Geoffrey D’Hier, la trentaine, a pris la direction générale du Casino Barrière Le Croisette, l’un des fleurons du Groupe Barrière et premier parc de machines à sous azuréen. Il succède à Alain Fabre. Son carnet de route ? Il s’agit de pérenniser la croissance du Produit Brut des Jeux du Casino et les parts de marché locales, maintenir le prestige de l'adresse, intégrer toujours plus l’établissement dans la vie locale. (Photo DR : Le Casino Barrière Le Croisette et Geoffroy D'Hier, son nouveau Directeur Général).

Natif du Tréport en Normandie, Geoffrey D'Hier a débarqué dans l’univers des casinos dès 2008, sitôt son diplôme en poche. Depuis, il n’a jamais quitté cet univers, multipliant les expériences dans de nombreux établissements de jeux à travers la France, et ce dans des fonctions les plus variées, de la sécurité à la technique, jusqu’au management. Un bagage bien rempli qu’il a mis au service du groupe Barrière dès 2018.

A près de 30 ans, il prend alors les commandes du Casino Barrière Niederbronn. Deux ans et demi plus tard, en pleine crise du Covid, les rênes du Casino Barrière Menton lui sont confiées. Il s’attellera aussi à gommer les effets de la pandémie et de la longue fermeture qu’elle a occasionnée. Ainsi s’investit-il alors pleinement dans le tissu local, multipliant les partenariats et les événements. Passionné par les sports de combat depuis son enfance, il organise, par exemple, une soirée MMA dans le casino mentonnais. Un dynamisme et des recettes partenariales qu’il compte mettre en oeuvre sur le ring cannois des casinos.