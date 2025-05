Cannes : Gildo Pastor et Mathieu Kassovitz dans la révolution tech du cinéma

On connaissait Gildo Pastor, entrepreneur monégasque passionné et visionnaire, dans les véhicules électriques haute performance, version e-Prix, record du monde de vitesse ou conditions polaires extrèmes, et comme concepteur des prochains véhicules lunaires. Le voici maintenant dans le cinéma et ses nouvelles déclinaisons technologiques. A Cannes, il a annoncé mercredi avec Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur engagé, la création de Venturi Production, une société de production cinématographique axée sur le développement technologique au service de l’histoire. (Photo DR : de gauche à droite, Mathieu Kassovitz et Gildo Pastor).

Exploiter les technologies pour raconter des histoires inédites

Explication de l'ouverture de cette "troisième" branche de Venturi. Depuis plus de 30 ans, le cinéma est passé au numérique à tous les niveaux de sa chaîne de production et de diffusion. Aujourd’hui nous traversons en accéléré une nouvelle période de transition. Venturi Production entend se positionner à l’avant-garde de ce changement, dans un secteur où les règles sont à réinventer et un territoire d’exploration artistique à défricher.

Venturi Production compte aussi développer des projets de films, séries, jeux vidéo et documentaires ancrés dans les univers de la science, de l’ingénierie et de la technologie, tant dans leur contenu que dans leur processus de création. Son ambition est de mettre en lumière l’intelligence humaine et la créativité, en exploitant le potentiel des technologies pour imaginer de nouveaux outils narratifs et raconter des histoires inédites.

Une amitié de 20 ans et une admiration réciproque

Cette aventure qui s’ouvre avec Mathieu Kassovitz n'a pas commencé hier. Elle est née de 20 ans d’amitié et d’admiration réciproque entre les deux hommes. Passionné depuis toujours par l’innovation et les technologies de pointe, Mathieu rencontre Gildo au début des années 2000 et intègre les véhicules électriques Venturi dans son film de science-fiction Babylon A.D.

Depuis 2000, Venturi conçoit en effet des véhicules électriques haute performance. L’entreprise s’est illustrée en championnat du monde de Formule E, a mené trois expéditions extrêmes dans des environnements hostiles, conçu trois véhicules d’exploration polaire et cinq concept cars. A partir de cette expertise, le groupe Venturi s’est lancé dans l’espace avec Venturi Space et le développement notamment d'un rover lunaire.

"Un vaste nouveau terrain de jeu qui nous attend"

Avec Venturi Production, Mathieu Kassovitz et Gildo Pastor créent une structure destinée à partager leur vision commune de l’innovation et à explorer de nouvelles formes de création cinématographique. “Pour pouvoir pousser les limites et mélanger les paris artistiques et technologiques, je devais m’associer à un visionnaire plus proche de l’entrepreneuriat concret de l’industrie que du cinéma traditionnel”, explique Mathieu Kassovitch.

“Mathieu et moi sommes, chacun dans nos secteurs d’activité, des explorateurs” note de son côté Gildo Pastor, qui tient à fusionner leurs deux énergies créatrices. “Ce qui nous anime, c’est notre curiosité, le regard que nous portons vers les technologies du futur et le désir de vivre large ! Les possibilités offertes par les technologies du domaine audiovisuel et du domaine spatial semblent infinies. C’est un vaste nouveau terrain de jeu qui nous attend”.