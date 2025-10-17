Fermer le menu
Flash
Flash :

17 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Cannes : la grande braderie revient vendredi et samedi

Deux jours de bonnes affaires dans le centre ville et à la Bocca avec la grande braderie cannoise aujourd’hui vendredi et demain samedi.

Grande braderie cannoise aujourd'hui vendredi et demain samedi 18 octobre. Plus de 200 commerces du centre-ville mais aussi de La Bocca, y participent. De la rue d’Antibes à la rue Meynadier, de la rue Hoche, au boulevard de la République, les étals sortiront des boutiques et déborderont sur les trottoirs. Cette braderie, organisée par la Mairie de Cannes et des associations de commerçants, s’accompagnera de diverses animations avec, dans la rue, des danseuses costumées, des musiciens et des stands gourmands pour assurer l'ambiance.

