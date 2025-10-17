Cannes : la grande braderie revient vendredi et samedi

Grande braderie cannoise aujourd'hui vendredi et demain samedi 18 octobre. Plus de 200 commerces du centre-ville mais aussi de La Bocca, y participent. De la rue d’Antibes à la rue Meynadier, de la rue Hoche, au boulevard de la République, les étals sortiront des boutiques et déborderont sur les trottoirs. Cette braderie, organisée par la Mairie de Cannes et des associations de commerçants, s’accompagnera de diverses animations avec, dans la rue, des danseuses costumées, des musiciens et des stands gourmands pour assurer l'ambiance.