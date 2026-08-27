Environ 4 000 participants sont attendus ce week-end à Cannes pour le campus d'été de Nouvelle Énergie, conçu comme une démonstration de force à l'approche de la présidentielle 2027. Prononcé samedi à 19h sur la butte de Saint-Cassien, le discours politique de David Lisnard sera particulièrement suivi.

Sans être une déclaration formelle de candidature (David Lisnard se présentant déjà comme candidat de Nouvelle Énergie à la présidentielle de 2027), le campus “La Gagne” organisé les 29 et 30 août à Cannes doit clairement servir de démonstration de force et de lancement de sa séquence de campagne. L'événement débute le samedi 29 août à 9h au campus Georges-Méliès, associant tables rondes, ateliers, conférences et rencontres avec les relais du mouvement, avant de se poursuivre le dimanche avec “l'Agora de La Gagne”, centrée sur le projet du maire de Cannes et les échanges directs avec les participants. Fait notable : le campus est d'ores et déjà annoncé complet en raison de la forte affluence, seul le discours de rentrée du samedi soir restant encore accessible au public sur inscription. (Photo DR : le président de Nouvelle Energie).

Des personnalités de poids pour animer le campus La Gagne

Le samedi matin s'annonce particulièrement marqué par un volet technologique, avec plusieurs interventions consacrées à l'intelligence artificielle et à la vague technologique à venir, portées notamment par Frédéric Montagnon, Laurent Alexandre et le Cannois David Gurle, fondateur de PoliCloud, Hivenet et Antimatter. Ce thème s'inscrit aux côtés d'autres grandes thématiques structurant la programmation : le redressement économique français, avec Hervé Morin, président de la Région Normandie, et l'économiste Nicolas Bouzou, ou encore le courant libéral incarné par Sophie de Menthon, présidente d'Ethic, et l'essayiste Laetitia Strauch-Bonart. Pierre Gattaz, ancien président du Medef, interviendra spécifiquement sur le thème “La Gagne”, tandis que l'ancien international de football Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, apportera une touche sportive à cette programmation résolument éclectique.

Le symbole de la butte de Saint-Cassien

Le moment politique majeur de ce week-end, quant à lui, tiendra dans le discours de rentrée de David Lisnard, prononcé samedi à 19h sur la butte de Saint-Cassien, à Cannes La Bocca, un lieu chargé de symbole pour l'édile cannois, associé à la fête patronale locale et devenu, au fil des années, le rituel de sa rentrée politique annuelle. Ce cadre plus populaire et territorial qu'une salle de congrès parisienne lui permet de démontrer qu'il s'appuie sur un réseau d'élus, d'habitants et de sympathisants locaux tout en s'adressant à un public national. Le discours sera suivi d'un apéritif dînatoire et d'une soirée dansante, une évolution par rapport au traditionnel dîner des années précédentes qui donne au rendez-vous une dimension plus démonstrative cette année.

Un discours de rentrée qui sera très suivi

Le choix du nom “La Gagne” et des thèmes retenus (relance économique, entreprise, intelligence artificielle, mérite, autorité, décentralisation et (France du réel) vise à installer David Lisnard dans un espace libéral, pro-entreprise et attaché aux territoires. Le discours de Saint-Cassien doit présenter sa vision de la situation politique française et les priorités de Nouvelle Énergie, s'apparentant ainsi davantage à un discours de positionnement présidentiel qu'à une simple université d'été partisane.

Dans la perspective de la présidentielle 2027

Cette rentrée s'inscrit évidemment dans la perspective de la présidentielle 2027. David Lisnard, qui a quitté Les Républicains en mars dernier, défend une primaire ouverte de la droite et du centre, se positionnant face à plusieurs prétendants déjà identifiés dans cet espace politique, parmi lesquels Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Sans constituer une annonce inaugurale de candidature, ce campus “La Gagne” s'apparente donc bien au lancement public majeur de sa campagne de rentrée : un test de crédibilité nationale destiné à prouver qu'il peut réunir au-delà de Cannes et de son réseau d'élus, avant d'espérer obtenir une primaire ou un mécanisme de désignation lui permettant de concourir à l'investiture de la droite et du centre.