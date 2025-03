Cannes : les grands enjeux d’IT & Cybersecurity Meetings 2025

IT & Cybersecurity Meetings 2025 se tiendra du 18 au 20 mars 2025, au Palais des Festivals de Cannes. Bâti autour de rendez-vous one-to-one, cet événement met en relation des décideurs ayant des projets IT spécifiques et des fournisseurs capables d’apporter des solutions adaptées.

L’édition 2025 met l’accent sur les grands enjeux actuels et futurs : sécurisation des infrastructures critiques, protection des données sensibles, et adoption des nouvelles technologies pour soutenir la compétitivité des entreprises. Les décideurs – DSI, directeurs des infrastructures, responsables de la sécurité informatique ou encore experts des réseaux et télécoms – auront l’occasion d’explorer les dernières innovations du marché, tout en établissant des partenariats stratégiques durables dans les domaines de la transformation numérique et de la cybersécurité. Plus de 2 000 professionnels de l’industrie sont attendus.