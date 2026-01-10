Cannes : le groupe Barrière recrute ses saisonniers 2026

Le Groupe Barrière organise le 6 février prochain une journée de recrutement à l’Hôtel Majestic, afin de constituer ses équipes pour la saison 2026. L’événement, qui se tiendra de 9h30 à 17h dans le Salon Croisette, s’inscrit dans un dispositif annuel structurant pour les établissements Barrière de Cannes, avec plusieurs centaines de postes saisonniers à pourvoir.

Chaque année, près de 350 saisonniers rejoignent le Majestic et sa plage privée, auxquels s’ajoutent environ 150 collaborateurs pour le Gray d’Albion, en complément d’un effectif permanent de 280 salariés en CDI. Les recrutements 2026 débuteront dès la réouverture de mars, monteront en puissance jusqu’au Festival de Cannes, puis se poursuivront durant l’été, notamment auprès des étudiants. Tous les métiers opérationnels sont concernés — restauration, hébergement, accueil, plage ou services techniques — avec une attention particulière portée aux qualités humaines et à l’engagement des candidats, lors d’entretiens menés directement sur place par les équipes managériales et RH.