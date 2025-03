Cannes : le groupe Partouche inaugure son nouveau casino au Palm Beach

Soirée d’inauguration demain au Palm Beach de Cannes : celle du Casino Royal Palm, qui signe le grand retour du groupe Partouche dans ce haut lieu cannois emblématique. Ouvert depuis lundi dans un Palm Beach entièrement rénové par Patrick Tartary et David Barokas, co actionnaires de la société Palm Beach Côte d’Azur avec le groupe Madar, le nouveau casino est installé dans un espace de 600 m2, aménagé par le cabinet d’architectes cannois Caprini et Pellerin qui a couvert la rénovation du Palm Beach (un budget de plus de 200 M€). Le groupe Partouche a donc quitté les locaux du 3.14, près de la Croisette, où il s’était installé fin 2017, après avoir vendu pour 23,5 M€ sa filiale Cannes Balnéaire au tandem Patrick Tartary et David Barokas.