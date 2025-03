Cannes-Guingamp en quart de finale ce mardi soir à Coubertin

Stade Pierre de Coubertin à guichet fermé ce soir, mardi, à Cannes pour le quart de finale de Coupe de France qui oppose l'AS Cannes (Nationale 2) à l'En Avant Guingamp (Ligue 2). Quelque 9.000 spectateurs sont attendus pour ce match qui prend une allure de revanche pour l'AS Cannes. Il y a 14 ans, à ce niveau des quarts de finale, les Cannois avaient été éliminés par Guingamp (2-0). Accéderont-ils ce soir en demi-finale, ce qui accélèrerait le retour dans le haut de la compétition pour une équipe qui a évolué en ligue 1 il y a quelques dizaines d'années? Coup d'envoi à 21 heures et réponse un peu plus tard.