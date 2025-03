Cannes : Hive (cloud communautaire) lève 12 millions de dollars

Lancé depuis un peu plus de deux ans à Cannes dans l’aventure d’une scale up dédiée au cloud communautaire, David Gurlé est en passe de réussir le décollage. Le fondateur et ex pilote de la licorne américaine Symphony, désormais à la barre de Hive, vient d’annoncer un financement de série A de 12 millions de dollars pour ouvrir la voie à un avenir plus durable pour l'informatique en nuage (cloud computing). Ce second tour de financement (une première levée de fonds d’amorçage de 7 millions d’euros avait déjà été réussie en juillet 2022) a été mené par SC Ventures, la branche capital-risque de Standard Chartered basée à Londres, avec le soutien complémentaire de OneRagtime, fonds français cofondé par Jean-Marie Messier et de plusieurs bailleurs de fonds privés. (Photo WTM : David Gurlé lors d'une présentation de sa scale-up en mairie de Cannes).

Rassembler les ressources informatiques inutilisées

“Ce financement marque un nouveau chapitre pour Hive” est-il souligné : “c'est le carburant qui alimentera notre vision commune du "bon cloud", durable et accessible à tous”. Hive rappelle ainsi que la mission qu’elle s’est donnée est de “rassembler les ressources informatiques inutilisées à l'aide de technologies informatiques distribuées et construire un nuage qui soit intrinsèquement durable, souverain, abordable, sécurisé et privé.” La scale-up a pour ambition de transformer 70 % de la capacité inutilisée des appareils dans le monde en un superordinateur mondial, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard de l'informatique centralisée.

Une communauté de 25.000 membres

Et de rappeler que le numérique est particulièrement énergivore. Les centres de données traditionnels consomment la quantité astronomique de 7,4 gigawatts d'énergie et représentent jusqu'à 3 % de la demande mondiale d'électricité. La solution Hive répond aussi au besoin de réduction d’empreinte carbone. À ce jour, selon ses données, sa communauté active compte plus de 25.000 membres, qui stockent leurs fichiers sur hiveDisk et contribuent à hiveNet avec une partie de leur disque dur inutilisé, et ce dans plus de 147 pays.

Trois axes de développement

Ce financement supplémentaire permettra à Hive de nouveaux développements notamment dans les IA génératives. Son équipe de développement se prépare à une évolution rapide, avec un œil attentif sur les calculs GenAI et LLM. Elle compte également élargir son champ d'action en invitant les startups, les PME et les entreprises clientes à rejoindre la communauté Hive grâce à un effort marketing accru et à des partenariats stratégiques. Troisième point : le renforcement de son infrastructure pour soutenir le réseau croissant des "Hivers".