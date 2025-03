Cannes honore cinq Cannoises sur ses réseaux sociaux

A l’occasion de la journée de la femme du 8 mars, Cannes a joué les réseaux sociaux pour mettre à l'honneur cinq Cannoises déterminées et ambitieuses. La municipalité a ainsi dévoilé sur ses réseaux plusieurs pastilles vidéo pour partager le portrait et le témoignage de ces cinq audacieuses : Olivia Paroldi, graveuse résidente au Suquet des Artistes, Madenn Caillé, directrice générale de Soditech, Ornella Ongaro, championne de France de moto, Rose Torrente-Mett, fondatrice de la maison de haute couture Torrente, et Magalie Leloire, élève à l’école de maraîchage cannoise. Le parcours professionnel de ces cinq Cannoises a ainsi été distingué pour leur goût de l’entrepreneuriat, leur prise de risque dans les domaines sportif et artistique ou encore leur détermination à poursuivre une carrière dans des milieux majoritairement occupés par des hommes.