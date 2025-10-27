Cannes : l’île de Saint-Honorat bientôt classée intégralement

Inscrite début septembre aux Monuments historiques, l’île Saint-Honorat, au large de Cannes, a reçu début octobre un avis favorable pour son classement intégral. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a donné en effet son feu vert pour classer l’intégralité des 41 hectares de l’île au titre des Monuments historiques. Jusqu’à présent, plusieurs bâtiments étaient protégés : la tour-monastère fortifiée, la chapelle de la Trinité, la chapelle Saint-Sauveur et l’abbaye.

En parallèle, Cannes et l’abbaye de Lérins portent la candidature de l’île Saint-Honorat, l’un des plus anciens sites monastiques insulaires d’Occident encore actifs, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Inscrite sur la liste indicative nationale en 2021, Saint-Honorat, qui a déjà reçu deux avis favorables du comité national en 2023 et 2024, doit présenter son plan de gestion durable avant la fin de l’année. Un préalable avant la soumission officielle à l’UNESCO.