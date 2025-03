Cannes : ILTM signe pour cinq années de plus au Palais des Festivals

Plus grand événement international B to B du voyage de luxe, l'ILTM de Cannes (International Luxury Travel Market) continue sa progression. Pour sa 22ème édition, qui s’est déroulée début décembre au Palais des Festivals de Cannes, il a réuni plus de 9.000 professionnels accrédités, 2.100 acheteurs venus de 83 pays, et plus de 2.100 exposants représentant 330 marques. Un succès qui devrait se prolonger les années suivantes : le contrat qui lie l’ILTM à Cannes a été renouvelé pour 5 ans. A l’occasion du salon de décembre, Jean-Michel Arnaud, Président du Palais des Festivals et Hugh Jones, Directeur Général de RX Global, ont officialisé la reconduction de leur partenariat pour les 5 prochaines années. Rendez-vous l'an prochain sur la Croisette du 1er au 4 décembre pour la 23ème édition.