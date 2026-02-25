Cannes : immersion, grandes licences et jeu pour tous au Festival des Jeux

Le Festival International des Jeux (FIJ) 2026 se tiendra au Palais des Festivals de Cannes du 27 février au 1er mars, avec une édition qui promet de renforcer encore son statut de grand rendez-vous ludique grand public et professionnel. La programmation s’annonce particulièrement marquée par l’immersif, la scénarisation des espaces et la mise en avant de grandes licences, tout en conservant l’ADN du festival : faire cohabiter familles, joueurs experts, créateurs, éditeurs et curieux dans un même événement.

Parmi les tendances fortes de cette édition 2026, le FIJ confirme son modèle du “jeu pour tous”, avec des espaces distincts selon les pratiques : jeux familiaux, jeux experts, jeu de rôle, cartes à collectionner, e-sport, jeux vidéo et expériences VR. Cette organisation vise à fluidifier les parcours de visite tout en élargissant encore la fréquentation. Le festival continue ainsi de se positionner à la fois comme une vitrine culturelle du jeu et comme une plateforme d’expérimentation, où se croisent démonstrations, tournois, rencontres avec auteurs et illustrateurs, et découverte des nouveautés du marché.

L’un des marqueurs de 2026 sera la montée en puissance des expériences immersives. Le programme met en avant des installations scénarisées, comme un escape game dans un véritable wagon de train sur le parvis, ou encore un dispositif de type Magic Mirror sur la terrasse du Palais, pensé comme une expérience participative avec comédiens. À cela s’ajoutent des formats hors-les-murs, comme une chasse au trésor digitale dans la ville de Cannes, ainsi que des nuits de jeu prolongées dans le OFF, désormais installées dans une nouvelle structure sur la plage du Palais.

Autre signal fort : la progression des jeux de cartes à collectionner (TCG), qui disposeront d’un Village TCG de 1 000 m², avec des mécaniques d’animation de type “passeport” mêlant quêtes et récompenses. Le festival met aussi en avant une dimension plus durable et circulaire, avec l’apparition d’une bourse aux jeux destinée à la revente et à l’échange de boîtes, pour permettre aux visiteurs de renouveler leur ludothèque. Ce type de dispositif traduit l’évolution du FIJ, qui n’est plus seulement un salon de découverte, mais aussi un lieu de pratiques, de communauté et de circulation des usages.

Le temps fort médiatique de l’ouverture restera la cérémonie de l’As d’Or – Jeu de l’Année, prévue jeudi 26 février à 20h au Grand Auditorium, avec 12 jeux nommés répartis en 4 catégories (Jeu de l’Année, Enfant, Initié, Expert). Cette sélection officielle, déjà dévoilée fin janvier, rythmera les premiers jours du festival, les visiteurs pouvant ensuite tester et acheter sur place les titres en compétition.

Avec près de 60 000 m² d’espaces ludiques, des structures intérieures et extérieures (parvis, plage, tentes, village), des centaines d’animations et une forte présence de professionnels, le FIJ 2026 s’annonce comme une édition de consolidation et d’élargissement. Cannes confirme ainsi sa place de capitale francophone du jeu, en misant à la fois sur le spectaculaire, la diversité des formats et une expérience visiteur de plus en plus immersive.