“Cannes Immersive” : les nouvelles formes de création dans le monde de l’IA

Nouveau programme cannois dédié aux créations immersives (XR, VR, AR, video mapping, son 360, etc.) et au nouveau territoire artistique de l’IA, “Cannes Immersive” a été présenté en avant-première mondiale samedi dernier lors de la journée grand public du “World Artificial Intelligence Cannes Festival”. Le lancement de ce projet innovant, conçu avec les équipes municipales en partenariat avec le CNC, a été fait par David Lisnard, maire de Cannes et le musicien Jean-Michel Jarre, à l’occasion d’une conférence sur le thème de ”L’IA : une opportunité pour la Culture”. (Photo DR : David Lisnard, maire de Cannes et le musicien Jean-Michel Jarre, lors de la présentation de Cannes Immersive au dernier WAICF).

Jouer des nouveaux leviers de créativité

“Avec ‘’Cannes immersive’’, nous souhaitons faire de toutes les opportunités de nouveaux leviers de créativité”, a précisé le maire de Cannes. “C’est l’ambition portée par l’association, présidée par Jean-Michel Jarre, avec les partenaires qui nous rejoindrons et qui se traduira très concrètement par un lieu, que nous allons ouvrir au public, d’expériences immersives et audiovisuelles. Il sera également un espace d’événementiel, sur Canneseries, le Festival de Cannes, Cannes Lions, etc. pour apporter une expertise intellectuelle, créative et artistique sur ces manifestations.”

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie municipale “Cannes on Air” qui vise à doter la commune de tous les maillons de la chaîne de contenus audiovisuels. Autour d’une structure associative présidée par le musicien Jean-Michel Jarre, présent à la fois dans les nouvelles technologies et le MidƐm+ relancé par Cannes, le projet caresse plusieurs ambitions. “Cannes Immersive” veut faire émerger de nouvelles formes de création artistique et culturelle, notamment audiovisuelles, ouvrir un lieu de réflexion autour de ces nouvelles formes de création, contribuer à la souveraineté technologique et à l’influence culturelle de la France.

Comment ?

Plusieurs axes de développement sont avancés. Est envisagée la création à Cannes d’un site “immersif” ouvert aux professionnels comme au grand public. Un lieu pérenne d’exposition, de réflexion, d’échanges, d’éducation et de formation. Parallèlement, les nouveaux medias et formats créatifs pourraient être valorisés au sein des événements à contenu créatif et culturel organisés à Cannes (Festival de Cannes, CanneSeries, MidƐm+, World A.I. Cannes Festival, etc.).

Autre concrétisation supplémentaire : la création et l’organisation, chaque année à Cannes, d’un ou plusieurs festivals, incluant une compétition internationale, dédiés aux œuvres immersives ainsi qu’aux productions audiovisuelles conçues et réalisées sous la direction d’un artiste (et non par génération automatique) grâce aux outils d’intelligence artificielle générative.

L’idée en tout cas est lancée avec un premier rendez-vous annoncé : "Cannes Immersive" a assuré Jean-Michel Jarre, prendra son envol dès le prochain Festival de Cannes 2024 pour proposer le meilleur de la création immersive et des œuvres réalisées avec l’IA.