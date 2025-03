Cannes : Inwood Hotels rachète le Five Seas Cannes

Après avoir racheté en 2023 l’hôtel La Malmaison à Nice et l’Impérial Garoupe (Relais & Châteaux) au Cap d’Antibes, Inwood Hotels s’est renforcé sur la Côte d’Azur en rachetant le Five Seas Hôtel Cannes. Cinq étoiles en plein centre ville, situé à proximité du Palais des Festivals, le Five Seas Hôtel Cannes avait été ouvert en 2011 lors de la restructuration de l’ancien bâtiment de La Poste. Il dispose de 45 chambres mais également d’un rooftop avec piscine, d’une salle de fitness et d’un grand spa. Anciennement géré par Squircle Capital, il a été cédé par Dona Bertarelli à Inwood Hotels. Créé en 2008 par Jean-Paul Bize, ce groupe était entièrement parisien à ses débuts et s’était spécialisé dans les boutiques hôtels. Il s’est ensuite implanté dans le Sud-Ouest et maintenant se renforce sur la Côte d’Azur avec ce troisième établissement haut de gamme.