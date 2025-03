Cannes : “J’aime ma boîte…et je m’y sens bien”

Parce que l’entreprise ne se résume pas seulement à des heures de travail, mais à des amitiés, à l'épanouissement personnel et à l'accomplissement professionnel…C’est tout le sens de l’événement entreprises “J’aime ma boîte…et je m’y sens bien” que Cannes Lérins organise le 19 octobre de 9 à 13 heures dans le jardin de la pépinière d’entreprises Cannes Bastide Rouge (11 Avenue Maurice Chevalier, Cannes La Bocca). Dirigeants et salariés sont ainsi conviés à une matinée au cours de laquelle les barrières hiérarchiques sautent, et laissent place à un moment fort de cohésion et de convivialité !

Au programme, des ateliers bien-être à partager en équipe, un concours photo avec des prix à gagner. Cette année, le challenge consiste à partager la photo la plus représentative de la manière dont “être en entreprise et s'y sentir bien” contribue à notre forme et à notre joie de vivre quotidienne pour tenter de remporter le concours “J’aime ma boîte” à l’échelle nationale. www.jaimemaboite.fr .