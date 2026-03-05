Cannes : John Banizette, nouveau DG du Gray d’Albion

Un nouveau directeur général à la tête de l’hôtel Gray d’Albion à Cannes : John Banizette. Il a été nommé à partir du 1er mars, a annoncé dans un communiqué le groupe Barrière propriétaire de l'établissement. Présent au sein du groupe depuis 2007, John Banizette succède à Myriam Descarpentry. Avant sa nomination à la direction générale du Gray d’Albion, il était directeur général de l’Hôtel Barrière Le Westminster au Touquet-Paris-Plage, poste qu’il occupait depuis 2020 après avoir été notamment directeur des opérations du Fouquet’s Paris et attaché de direction générale hôtellerie‑restauration et développement au sein du groupe Barrière. (Photo DR).

John Banizette est décrit comme un manager de la “transformation” : réouverture d’hôtels après travaux (Fouquet’s, Westminster), montée en gamme vers le 5*, gestion de projets complexes tout en pilotant les équipes sur la durée. Avec lui, le groupe Barrière place au Gray d’Albion un profil interne très expérimenté, rompu aux grands projets de rénovation et à la gouvernance de sites stratégiques du groupe, dans un contexte où une rénovation d’ampleur est annoncée.

Il s’agit d’un plan portant sur les chambres et salles de bains afin de relancer l’hôtel, jugé être resté dans l’ombre du Majestic voisin sur la Croisette. La mission confiée au nouveau directeur général John Banizette est explicitement de “relancer” l’établissement, avec un repositionnement plus affirmé et une montée en gamme, la plage Mademoiselle Gray étant aussi identifiée comme un axe fort de différenciation.