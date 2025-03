Cannes : journée transfrontalière pour les Femmes Chefs d’Entreprises

C’est un grand moment qui attend samedi 27 avril à Cannes les Femmes Chefs d’Entreprises : la “Journée Transfrontalière: A Day in Flow”, une réunion de la Commission Transfrontalières des FCE et de leurs associations sœurs, AIDDA de l’Italie, AFCEM de Monaco, et VdU d'Allemagne. Il s'agit de la deuxième édition d'une série d'événements réunissant les quatre associations dans le sud de la France et d’un jalon pour la collaboration transfrontalière entre les femmes entrepreneurs, réunies au sein de l'organisation faîtière internationale des Femmes Chefs d'Entreprise Mondiales (FCEM).

Au programme, Yoga et Palais des Festivals pour commencer avec une séance de yoga sur la plage, suivie d’une visite de l’emblématique Palais des Festivals. Vient ensuite un déjeuner au 72 Croisette, en face de l'hôtel Martinez. La session de l’après-midi se tiendra sur le thème de "Le Flow, un concept issu de la Psychologie Positive” avec une présentation et une discussion sur le concept de travail en état de “Flow” dans un angle de dynamique de l'entreprenariat et du leadership féminin. Et pour finir cette journée dense, un speed networking animé par la présidente du FCE de Vaucluse, Stéphanie Marchal (Sarlin Chabaud Marchal et Associés), avocate et membre de la Commission Transfrontalière.