Cannes : la disparition de Xavier Roy, ancien Pdg de Reed MIDEM

Avec Xavier Roy, dont on a appris le décès à l’âge de 85 ans, c’est un grand professionnel du tourisme qui disparait. Dans la lignée de Bernard Chevry, il a contribué au développement des grands salons cannois. Emblématique Directeur Général puis Président-Directeur Général (1989-2003) de Reed MIDEM, il a fait monter en puissance le MIDEM, le MIPTV, le MIPIM et autres grands salons du groupe devenu aujourd’hui RX.

Maire de Cannes, David Lisnard lui a rendu hommage dans un communiqué, soulignant les qualités humaines de Xavier Roy “voyageur insatiable, toujours curieux de l’autre et de l’ailleurs”, et qui avait entre autres passion la photographie. “Il était surtout un seigneur, généreux, bonhomme et affable” témoigne le maire de Cannes qui, alors qu’il était adjoint, lui avait remis, en 2002, le titre de Citoyen d’honneur de la Ville de Cannes.

