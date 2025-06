Cannes : la Grande Braderie les 13 et 14 octobre

La 4e édition de la Grande Braderie Cannoise, organisée par la Mairie de Cannes en partenariat avec les associations de commerçants, se déroulera les vendredi 13 et samedi 14 octobre. A cette occasion, la municipalité met en place un forfait parking de 5,80 € la journée et la piétonnisation de la rue d’Antibes. En vue, de bonnes affaires et deux jours d’animation.