Cannes : la grande finale de la “Révélation des Talents”

Rendez-vous le 13 mai à 18 heures à Cannes pour découvrir les talents de demain, avec la Grande Finale du projet "Révélation des Etoiles”, qualificatif pour le Championnat du Monde des arts de spectacle et de la mode WCOPA Hollywood. Cette finale, qui aura lieu au Théâtre Alexandre III, se tiendra pour la 5ème fois à Cannes, en amont du festival. Les talents auront la délicate tâche de séduire un jury de professionnels et de personnalités VIP lors du Grand Show, Seront ainsi élus le Champion de France 2023, le Meilleur Espoir Féminin, le Meilleur Espoir Masculin et le Top Model Rstars. Embarquement ensuite de l’équipe de France pour Hollywood du 24 juillet au 6 août 2023 pour concourir face à 65 autres nations dans le cadre du “World Championship of Performing Arts”, des véritables Jeux Olympiques de Talents.