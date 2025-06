Cannes : la nouvelle école hôtelière Vatel comptera à terme 1.000 élèves

C’est une nouvelle et forte avancée pour “Cannes, ville étudiante”. Aujourd’hui, vendredi 1er septembre, a été présentée l’installation à Cannes-La Bocca de la prestigieuse et mondialement reconnue école hôtelière Vatel (désignée “Meilleure École Hôtelière” de France lors de la 17e édition des Worldwide Hospitality Awards). Un projet important pour la ville comme l’ont souligné David Lisnard, maire et président de l’Agglomération Cannes Lérins, et Karine Sebban-Benzazon, directrice générale du groupe Vatel. (Photo @Mairie de Cannes : la présentation de l'école Vatel de Cannes).

Vatel Academy et deux masters de haut niveau

Sur l’ancien site cannois de l’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes), cet espace d’enseignement des métiers du tourisme, du luxe et de l’hôtellerie haut de gamme formera à terme 1.000 élèves. Le site disposera d’équipements qualitatifs tels que des restaurants d’initiation, une cuisine et pâtisserie pédagogiques ou encore un hôtel d’application. En outre, Cannes va expérimenter la “Vatel Academy”, une formation inédite des métiers techniques de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration, ainsi que deux masters de haut niveau.

un Master of Business Administration “Management du luxe” pour préparer les étudiants à cibler des tendances actuelles ou à venir et émettre des stratégies adéquates ;

un Master of Business Administration “Events Management” destiné aux étudiants motivés par la communication et le marketing.

Un lieu de vie et d'enseignement emblématique

En terme immobilier, le projet est également important (un investissement de l'ordre de 70 M€). Ce nouveau lieu de vie et d’enseignement emblématique s’offre ainsi une surface de plancher de 18.136 m2 accueillant notamment une cuisine et une pâtisserie pédagogiques, un hôtel d’application de 50 chambres, un restaurant traditionnel et de food-court d’initiation, une résidence de tourisme d’entraînement (131 chambres), de l’hébergement étudiant (319 chambres) ou encore un parking mutualisé. Cet ensemble génèrera 100 emplois permanents. Ouverture fin 2025, début 2026.

“En moins de deux ans, Cannes s’est imposée comme une ville étudiante qui compte dans le paysage universitaire français” a souligné David Lisnard. “L’implantation du groupe Vatel confirme également le rayonnement mondial de notre ville dans les métiers de l’événementiel, du tourisme et de l’hôtellerie-restauration. Il s’agit ainsi d’une opportunité pour le développement économique de l’Ouest cannois parallèlement à son renouveau urbain.”