Cannes : la Silver Economie se donne rendez-vous en septembre

Rendez-vous mondial des professionnels du bien-vieillir, le Festival SilverEco Bien-Vieillir revient au Palais des Festivals de Cannes les 18 et 19 septembre. Il réunit les start-ups, top speakers, investisseurs, grands groupes, fédérations, collectivités locales, organismes de protection sociale et professionnels du médico-social, des services à la personne, Ehpad, experts locaux, nationaux et internationaux de la Silver économie. Pendant deux jours, tout l’écosystème de la Silver économie française et internationale est invité à échanger les bonnes pratiques, découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain, mettre à l’honneur les innovations françaises et internationales, les nouvelles technologies, la robotique et promouvoir les nouvelles offres et les services innovants.

Parmi les thèmes mis en valeur en 2023 :

la communauté internationale du bien vieillir, dans un festival qui devient “The Most Influential AgeTech & AgingWell Event in the World”

les aidants salariés

Bien vieillir chez soi

Les habitats collectifs alternatifs aux Ehpad ((Coliving, béguinages…).

La Silver citoyenneté

Améliorer la prise en charge des personnes âgées vulnérables

Quatre temps forts sont d'autre part au programme : le SilverEco Market Placel, les Trophées SilverEcol, la 15e SilverNight et les SilverEco & Ageing Well international Awards qui récompensent des projets internationaux et qui seront décernés lors de la Silver Night.