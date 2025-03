Cannes : la soirée caritative au profit des Restos du coeur affiche complet

C’est déjà complet pour la soirée caritative unique organisée au profit des Restos du coeur le 15 novembre prochain au Carlton de Cannes à l’initiative du chef Denis Fétisson, d’Ana-Paula Martins de Oliveira et Jean-Pierre Pansier. Cette soirée gastronomie et solidarité mettra en vedette dix grands Chefs régionaux réputés tels que Laurent Bunel, le Chef du Carlton Cannes, Jean-François Bérard de René’sens, Quentin Joplet et Hermance Caro du Castellaras, Noël Mantel de Table 22, Christian Morisset du Figuier Saint-Esprit, Emmanuel Pilon du Louis XV-Alain Ducasse, Philippe Joannes, meilleur ouvrier de France et Jérôme De Oliveira, champion du monde de pâtisserie.

Pour un montant de 100 euros par personne, incluant le vin, les participants auront l'opportunité d'un menu d'exception. Organisé en collaboration avec la marque Les Collectionneurs d'Alain Ducasse, le dîner sera animé par des duos de chefs travaillant ensemble pour créer un menu zéro carbone, mettant en valeur des produits de saison. Une ambiance musicale sera de plus assurée par le chanteur Jeffrey du groupe No Jazz, et une tombola avec des lots de prestige, offrira une opportunité supplémentaire de soutenir l'association. Quant à ceux qui auraient souhaité participer à la soirée qui affiche désormais complet, les organisateurs les invitent à faire un don aux Restos du cœur : https://dons.restosducoeur.org