‍Cannes : la startup Gardenlab sous pavillon de la fintech parisienne Lyzi

Une startup cannoise qui passe sous pavillon d’une fintech parisienne déjà plus établie. Spécialisée dans la création de programmes de fidélité et de récompenses pour les marques par blockchain, Gardenlab a été rachetée par Lyzi, leader du paiement en cryptomonnaie.‍ Gardenlab se définit comme une plateforme de NFT qui permet aux entités de créer un lien unique et privilégié avec leur communauté. Ces entités peuvent être des marques, des business, des clubs, des associations, des institutions…

Pour GardenLab, le modèle transactionnel achat/réduction ne suffit plus. Les clients cherchent des expériences, des avantages, des exclusivités. Ils veulent de l’estime et de la reconnaissance. Gardenlab leur permet de satisfaire à ces besoins. Les NFT sont utilisées pour fidéliser, récompenser, créer de l’engagement et collecter des données. Ils font le lien entre le programme de fidélité, digital et sous format web3.0 et la vraie vie, grâce aux qr codes et scanners. Ils héritent de plus de tous les avantages intrinsèques à la blockchain (sécurité, décentralisation, possession, …)

Pour Lyzi, l'intégration de Gardenlab lui permet aussi de renforcer son offre de paiement enrichi, comprenant la fidélité 3.0, les NFTs, la tokenisation et la DeFi. Cette offre, explique-t-elle, a déjà séduit plusieurs de ses partenaires, comme le groupe LG Auto, avec qui elle prépare un programme de fidélité 3.0. Ce partenariat s'ajoute à l'adoption de sa solution de paiement alternatif, déployée il y a quelques mois.

Pour Damien Patureaux, fondateur de Lyzi, cette opération s'inscrit parfaitement dans sa stratégie. “Gardenlab vient nous apporter un supplément de technologie totalement en lien avec notre volonté de développement. Notre catalogue d'offres s’agrandit.” Fondateur de Gardenlab, Maxime Barthélémy, estime quant à lui qu’il s’agit d’une nouvelle étape de développement pour sa startup. “Notre savoir-faire intègre directement la solution en marque blanche de Lyzi. Cela va nous ouvrir de nouveaux marchés prometteurs. Nous sommes plus que jamais confiants de pouvoir redéfinir la relation entre les marques et leurs clients.”